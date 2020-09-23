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Більше, ніж необхідно: Разумков назвав кількість депутатів у монобільшості

Київ, Середа 23 вересня 2020 03:37
Більше, ніж необхідно: Разумков назвав кількість депутатів у монобільшості
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Монобільшість у Верховнії раді на сьогодні налічує 246 народних депутатів. Це унеможливлює дострокове припинення повноважень Верховної ради через відсутнысть коаліції.

Про це голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Підставою для дострокового припинення повноважень (Верховної ради VIII скликання, - ред.) була навіть не довіра чи недовіра (населення, - ред.), а відсутність коаліції, тому що у фракцій, які входили до більшості, не було більшості. У двох фракціях не набиралося 226-ти народних депутатів. Станом на сьогодні в монобільшості є 246, якщо я не помиляюсь, за останніми показниками, і це більше, ніж необхідно" - зазначив спікер.

Нагадаємо, Разумков вважає, що сьогоднішній скликання Ради допрацює до кінця своєї каденції.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову для розпуску парламенту 9-го скликання.

Зазначив президент Володимир Зеленський розпускав Верховну раду 8-го скликання. Це сталося під час його інавгурації в 2019 році. Після формування нового парламенту він неодноразово погрожував нардепам, що їх він теж розпустить.

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