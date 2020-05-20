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Зеленский назвал условие для роспуска парламента

Новости » Политика     20.05.2020 - 11:47
Зеленский назвал условие для роспуска парламента
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Пока он поддерживает партию "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для роспуска парламента 9-го созыва. Это возможно в случае лоббирования партией "Слуга народа" интересов коммерческой группы влияния.

Об этом глава государства сказал в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты, я буду поддерживать партию "СН". Именно тот состав монобольшинства. Как только они не будут голосовать, лоббировать интересы коммерческой группы влияния, в то же время я буду распускать парламент", - сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Верховной рады Дмитрий Разумков не видит никаких оснований для роспуска парламента. По его словам, перечень условий для роспуска парламента президентом четко выписан.

Отметим, ранее Зеленский на одном из заседаний фракции "Слуга народа" заявил, что не планирует распускать Раду.

При этом лидер президентской фракции Давид Арахамия сказал, что расценивает вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады в 40%. Ранее он прогнозировал 75%-вероятность такого роспуска.

Как ранее писало РБК-Украина, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вероятность досрочного роспуска Верховной рады составляет 15%.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийПарламентСлуга народа
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