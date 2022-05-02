Больше 8 часов. В Мангуше продолжают ждать эвакуационную колонну из Мариуполя

Жители Мангуша, желающие присоединиться к эвакуационной колонне, направляющейся из Мариуполя, все еще ждут автобусы в указанном месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

"Мангуш. Люди ждут эвакуации с шести утра. Несмотря на все неудачные попытки к тому. Как бы там ни было, но ждут. Как бы там ни было, но есть надежда на успех. Чтобы все удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее сообщалось, что начало эвакуации из Мариуполя перенесли на 2 мая, точка сбора людей - торговый центр "Порт Сити".

Накануне началась эвакуация при участии ООН и Красного Креста, ожидается, что уже сегодня первые эвакуированные доберутся до Запорожья.

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