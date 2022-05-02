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Більше 8 годин. В Мангуші продовжують чекати евакуаційну колону з Маріуполя

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Маріуполь, Понеділок 02 травня 2022 14:38
Більше 8 годин. В Мангуші продовжують чекати евакуаційну колону з Маріуполя Фото: у Мангуші продовжують чекати на евакуаційну колону з Маріуполя (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці Мангуша, що хочуть долучитись до евакуаційної колони, що прямує з Маріуполя, все ще чекають автобуси взазначеному місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольскої міської ради.

"Мангуш. Люди чекають на евакуацію з шостої ранку. Попри всі невдалі спроби до того. Хай там що, але чекають. Хай там що, але є надія на успіх. Аби все вдалося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські окупанти влаштували фільтрацію для евакуйованих жителів Маріуполя. Процедура проводитиметься в Мангуші по дорозі на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що початок евакуації з Маріуполя перенесли на 2 травня, точка збору людей - торговий центр "Порт Сіті".

Напередодні почалася евакуація за участю ООН і Червоного Хреста, очікується, що вже сьогодні перші евакуйовані доберуться до Запоріжжя.

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