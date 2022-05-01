Начало эвакуации из Мариуполя перенесли на утро 2 мая, - глава ОВА

Изменено время начала эвакуации из блокированного войсками РФ Мариуполя - вывоз граждан состоится в понедельник, 2 мая, в семь утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Внимание, Мариуполь: смена времени начала эвакуации. Завтра, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити"", - рассказал чиновник. Также глава ОВА попросил украинцев, которые поддерживают связь с жителями Мариуполя, которые остаются в заблокированном городе, передать им эту информацию.