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Начало эвакуации из Мариуполя перенесли на утро 2 мая, - глава ОВА

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Мариуполь, Воскресенье 01 мая 2022 23:58
Начало эвакуации из Мариуполя перенесли на утро 2 мая, - глава ОВА Фото: эвакуация из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Изменено время начала эвакуации из блокированного войсками РФ Мариуполя - вывоз граждан состоится в понедельник, 2 мая, в семь утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Внимание, Мариуполь: смена времени начала эвакуации. Завтра, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити"", - рассказал чиновник.

Также глава ОВА попросил украинцев, которые поддерживают связь с жителями Мариуполя, которые остаются в заблокированном городе, передать им эту информацию.

Ранее сообщалось, что 1 мая состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.

Как проинформировали в Нацгвардии, сразу после эвакуации в Мариуполе войска РФ открыли огонь по "Азовстали".

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Мариуполь эвакуация
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