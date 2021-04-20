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Больше, чем в 2014 году: Пентагон заявил о концентрации войск РФ у границ Украины

Новина українською → Вашингтон, Вторник 20 апреля 2021 06:36
Больше, чем в 2014 году: Пентагон заявил о концентрации войск РФ у границ Украины Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году. При этом он отказался озвучить, сколько солдат находится.

Брифинг Кирби цитирует сайт Минобороны США.

По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

"Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит", - заявил Кирби.

Напомним, в парламенте Украины назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.

Кроме того, в Офисе президента Украины оценили возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.

Отметим, президент Украины заявил, что стягивание Россией войск на украинской границе направлено на то, чтобы вызвать у украинцев страх и спровоцировать на обострение конфликта.

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