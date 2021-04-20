Больше, чем в 2014 году: Пентагон заявил о концентрации войск РФ у границ Украины

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году. При этом он отказался озвучить, сколько солдат находится.

По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

"Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит", - заявил Кирби.