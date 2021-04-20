Більше, ніж у 2014 році: Пентагон заявив про концентрацію військ РФ біля кордонів України
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більше, ніж у 2014 році. При цьому він відмовився озвучити, скільки солдатів знаходиться.
Брифінг Кірбі цитує сайт Міноборони США.
За його словами, росіяни заявляли, що мета концентрації військ - це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому.
"Це найбільше нарощування сил з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, ніж у 2014 році. Ми продовжуємо бачити це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує", - заявив Кірбі.
Нагадаємо, у парламенті України назвали очікування від звернення Путіна до Ради Федерації на тлі стягування військ.
Крім того, в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.
Відзначимо, президент України заявив, що стягування Росією військ на українському кордоні спрямоване на те, щоб викликати в українців страх і спровокувати на загострення конфлікту.