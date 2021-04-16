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Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 09:28
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись. Стягивание российских войск к украинским границам президент Украины Владимир Зеленский считает давлением.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Украины есть разведданные, войска наращивают как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России в различных направлениях, сообщил президент.

"Они точно стараются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь", - сообщил он.

Зеленский заявил, что это политическое давление, милитаризованное, психологическое.

"Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", - заявил он.

Зеленский отметил, что риторика окружения президента Российской Федерации опасна для Украины, для Европы и, в конце концов, для России.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.

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