Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента .

У Украины есть разведданные, войска наращивают как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России в различных направлениях, сообщил президент.

"Они точно стараются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь", - сообщил он.

Зеленский заявил, что это политическое давление, милитаризованное, психологическое.

"Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", - заявил он.

Зеленский отметил, что риторика окружения президента Российской Федерации опасна для Украины, для Европы и, в конце концов, для России.