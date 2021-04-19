Зачем Путин стягивает войска к границам Украины: оценка Офиса президента

В Офисе президента Украины оценили возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам . Россия хочет, чтобы Украина признала незаконную оккупацию в Донецке и Луганске.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале "Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины" .

По его словам, лучше всего знают о планах РФ в Кремле. Своими последними действиями Россия пытается максимально нагнетать нервозность как в Украине, так и в остальном мире, но суть ее политики остается неизменной, считает политик.

"Но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации, и этот фактор работает в нашу пользу", - сказал Подоляк.

Он заявил, что есть откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" оккупации на Донбассе.

"То есть заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", - подчеркнул Подоляк.

У Зеленского также оценили ожидания от нормандской встречи советников, которая сегодня состоится.

"Главное, чего можем ожидать от этой встречи, это понимания, возвращается ли российская сторона к содержательным переговорам. Можно сказать жестче: возвращается ли к адекватности", - отметил Подоляк.