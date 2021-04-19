В Раде назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск

Президент РФ Владимир Путин в обращении к Совету Федерации страны может попытаться зарезервировать за собой возможность использовать военную силу. Варианты с аннексией ОРДЛО или признанием "независимости" псевдореспублик менее вероятны.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам внешней политики и член украинской делегации в ТКГ Александр Мережко, говорится в материале "Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины" .

По его словам, аннексия ОРДЛО будет означать автоматический выход РФ из минского процесса и, как минимум, новые санкции.

"Может быть так, что Путин попросит разрешение, и Совфед даст разрешение на использование войск, чтобы у Путина был такой козырь для запугивания и давления на Запад и на Украину. Но это не значит, что он этим воспользуется", - сказал Мережко.

Он допускает попытку Кремля использовать концепцию "гуманитарной интервенции" - якобы для защиты владельцев российских паспортов, которые страдают в ОРДЛО.

Отметим, Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.