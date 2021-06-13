"Большая семерка" договорилась ускорить переход к экоавтомобилям

Страны "Большой семерки" (G7) обязались ускорить переход от дизельных и бензиновых автомобилей к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Это должно способствовать улучшению общей экологической ситуации на планете.

Об этом страны заявили в совместном коммюнике по результатам саммита, передает Bloomberg .

"Мы обязуемся ускорить переход от продаж дизельных и бензиновых автомобилей, чтобы способствовать их вытеснению автомобилями с нулевым уровнем выбросов", - говорится в документе.

Также "Большая семерка" договорилась 13 июня увеличить свои взносы на финансирование сохранения климата. Страны обязались собирать 100 миллиардов долларов на помощь более бедным странам, призывая другие развитые страны присоединиться к этим усилиям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что Киев планирует принять новые амбициозные цели в рамках Парижского климатического соглашения. Соответствующее решение планирует принять Кабинет министров. Он отметил, что мир почти дошел до неотвратимых изменений глобального потепления.

Президент также сообщил, что Украина модернизирует коммунальную инфраструктуру, занимается развитием возобновляемых источников, электротранспорта. Запущена система мониторинга выбросов промышленности.

Раньше Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.

Кроме того, в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания.