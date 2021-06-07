Климатическое соглашение: Украина планирует принять новые амбициозные цели

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30" .

"Правительство планирует принять обновленные амбициозные цели Украины в Парижском соглашении. Одним из главных союзных являются лесные ресурсы", - отметил он.

По его словам, мир почти дошел к неотвратимым изменениям глобального потепления.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.

Кроме того, в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания.