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Запрет пластиковых пакетов в Украине. Зеленский подписал закон

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 11:00
Запрет пластиковых пакетов в Украине. Зеленский подписал закон Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Президент Владимир Зеленский подписал соответсвующий закон.

Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология".

Согласно закону, в Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах.

Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.

Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

Какие пластиковые материалы не попадают под запрет

В виде исключения, останется в обращении лишь первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.

Когда введут ограничения

Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. У объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг будет время, чтобы адаптироваться к изменениям. В частности:

  • 9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);
  • до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;
  • до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.

За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:

  • пакеты и сумки многоразового использования;
  • бумажные пакеты;
  • биоразлагаемые пакеты.

Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.

Штрафы за нарушение закона

На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн. При этом в Минэкологии уточняли, что украинцев штрафы не коснутся, наказание грозит бизнесу.

Напомним, ранее в Министерстве экологии заявили, что каждый украинец использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. При этом в большинстве случаев каждый пакет используют только раз.

Как писало РБК-Украина, в стране уменьшат использование пластика. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект № 2051-1, согласно которому в магазинах и супермаркетах больше не будут предлагать наиболее вредные для окружающей среды и здоровья человека пластиковые пакеты, как и при заказе еды на вынос или приобретении лекарств в аптеке.

Так, 3 ноября парламент отправил на повторное второе чтение этот проект.

А за основу документ приняли осенью прошлого года.

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