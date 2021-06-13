"Велика сімка" домовилась пришвидшити перехід до екоавтомобілів

Країни "Великої сімки" (G7) зобов'язались пришвидшити перехід від дизельних і бензинових автомобілів до транспортних засобів з нульовим рівнем викидів в атмосферу. Це має сприяти покращення загальної екологічної ситуації на планеті.

Про це країни заявили в спільному комюніке за результатами саміту, передає Bloomberg .

"Ми зобов'язуємося пришвидшити перехід від продажів дизельних і бензинових автомобілів, щоб сприяти їхнє витіснення автомобілями з нульовим рівнем викидів", - йдеться в документі.

Також "Велика сімка" домовилась 13 червня збільшити свої внески на фінансування збереження клімату. Країни зобов'язались збирати 100 мільярдів доларів на допомогу біднішим країнам, закликаючи інші розвинені країни долучитися до цих зусиль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський днями заявив, що Київ планує ухвалити нові амбітні цілі в рамках Паризької кліматичної угоди. Відповідне рішення планує прийняти Кабінет міністрів. Він зазначив, що світ майже дійшов до невідворотних змін глобального потепління.

Президент також повідомив, що Україна модернізує комунальну інфраструктуру, займається розвитком відновлюваних джерел, електротранспорту. Запущено систему монітирингу викидів промисловості.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.

Крім того, в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування.