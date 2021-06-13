G7 договорилась увеличить "климатическое" финансирование

"Большая семерка" (G7) договорилась 13 июня увеличить свои взносы на финансирование сохранения климата. Также страны обязались собирать 100 миллиардов долларов на помощь более бедным странам, призывая другие развитые страны присоединиться к этим усилиям.

Об этом говорится в совместном коммюнике по результатам саммита G7, передает Reuters .

"Мы подтверждаем цель коллектива развитых стран совместно мобилизовать 100 млрд. долларов в год из государственных и частных источников до 2025 года для смягчения последствий (глобального потепления - ред.). С этой целью мы обязуемся увеличивать и улучшать общий вклад в международное финансирование климата за этот период и призываем другие развитые страны присоединиться и увеличить свой вклад в эту деятельность ", - заявили страны в коммюнике.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что Киев планирует принять новые амбициозные цели в рамках Парижского климатического соглашения. Соответствующее решение планирует принять Кабинет министров. Он отметил, что мир почти дошел до неотвратимых изменений глобального потепления.

Президент также сообщил, что Украина модернизирует коммунальную инфраструктуру, занимается развитием возобновляемых источников, электротранспорта. Запущена система мониторинга выбросов промышленности.

Раньше Владимир Зеленский подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. В рамках этой программы за три года должны высадить миллиард деревьев.

Кроме того, в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания.