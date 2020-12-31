Большая приватизация: в Украине хотят возобновить аукционы по продаже объектов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине хотят отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Кабинет министров зарегистрировал в ВР соответствующий законопроект №4543.

В правительстве подчеркивают, что стратегический курс Украины по поводу приватизации и привлечения инвестиций в экономику Украины на период эпидемии COVID-19 остается неизменным.

"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", - объясняют в Кабмине.

Напомним, 25 сентября в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Рада приняла соответствующий законопроект №3552.

Так, 26 августа Кабмин одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", согласно которому допускается приватизация "Нафтогаза" и "Укрпочты".