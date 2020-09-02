Большая приватизация: в Украине запретили аукционы по продаже на время карантина

Фото: аукцион (freepik)

Верховная рада Украины запретила аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Нардепы приняли соответствующий законопроект №3552.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Временно, на период установления Кабинетом министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся", - указано в документе.

Кроме того, нардепы поддержали введение парламентского контроля за приватизацией госимущества. Его будет осуществлять комитет ВР, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.

Комитет, в соответствии с законом, получает право вносить на рассмотрение Рады предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство по приватизации. Также он будет заслушивать отчет о работе Фонда государственного имущества и о ходе приватизации, а также должностных лиц Кабмина, министерств и ведомств по вопросам приватизации.

Напомним, 26 августа КМУ одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", согласно которому допускается приватизация "Нафтогаза" и "Укрпочты".

Как писало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев.