Кабмин допустил приватизацию "Нафтогаза" и "Укрпошты"

На приватизацию может быть выставлено менее 50% крупнейших государственных предприятий
Кабинет министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Документ будет подан в Верховную раду.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.
Проект закона был подготовлен на заседание 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.
На заседании правительства министр экономики Сергей Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.
Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:
Напомним, в феврале 2020 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" предлагает провести первичное публичное размещение (IPO) части акций компании на бирже.
Как отметил Коболев, "Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года.
Напомним, по данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.
В то же время 41% респондентов негативно относятся к доверенности Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.