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Большая приватизация: Рада возобновила аукционы по продаже объектов

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За соответствующий законопроект №4543 проголосовали 257 парламентариев.

"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", - подчеркивалось в пояснительной записке.

Напомним, Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет ранее рекомендовал парламенту отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Так, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

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Новости Украины приватизацияВерховная Рада
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