Большая приватизация: Рада возобновила аукционы по продаже объектов

Верховная рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
За соответствующий законопроект №4543 проголосовали 257 парламентариев.
"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", - подчеркивалось в пояснительной записке.
Напомним, Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.
Как писало РБК-Украина, профильный комитет ранее рекомендовал парламенту отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.
Так, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.