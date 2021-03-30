Мораторий на приватизацию: какие госпредприятия окажутся в перечне

Верховная рада хочет определить перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации . Соответствующий законопроект №4020 Рада приняла за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Итак, под запретом приватизации будут:

Напомним, Верховной раде рекомендуют отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Так, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября 2020 года Рада приняла соответствующий законопроект №3552.