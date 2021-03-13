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В Украине могут разблокировать большую приватизацию: комитет Рады поддержал закон

Новина українською → Украина, Суббота 13 марта 2021 16:47
В Украине могут разблокировать большую приватизацию: комитет Рады поддержал закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Об этом написала замминистра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook.

"Комитет по вопросам экономического развития Верховной рады поддержал правительственный законопроект о разблокировании большой приватизации №4543 ко второму чтению", - сообщила замглавы МЭРТ.

Автором соответствующего законопроекта является Кабинет министров. В правительстве подчеркивали, что с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов.

Как писало РБК-Украина, этот закон Рада одобрила за основу в начале февраля.

Напомним, 25 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Так, в начале сентября 2020 года Рада приняла соответствующий законопроект №3552.

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