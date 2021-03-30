Велика приватизація: Рада відновила аукціони з продажу об'єктів

Верховна рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"Бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією, змісту економічної стабільності України... З метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об'єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на прийняття будь-яких заходів щодо приватизації об'єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів", - підкреслювалося у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Верховна рада хоче визначити перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Відповідний законопроект №4020 Рада прийняла за основу.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет раніше рекомендував парламенту скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Так, 25 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.