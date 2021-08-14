Большая презентация Xiaomi и планы по Apple Car. Главное из мира технологий

Китайский IT-гигант Xiaomi выступил с большой презентацией новинок, среди которых новое поколение планшетов Mi Pad и собственный робопес. Также на этой неделе стало известно, что американская Apple подыскивает производителя автомобилей для своего электрокара.

Новинки от Xiaomi

Новый китайский флагман Mi Mix 4 получил фронтальную камеру, скрытую под экраном. Смартфон также получил новейшие модули камер, широкоугольный объектив и систему оптической стабилизации. Экран с частотой обновления 120 Гц имеет диагональ 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей.

Mi Mix 4 оборудован процессором Snapdragon 888+ и памятью UFS 3.1. Цены на смартфон стартуют от 770 долларов.

Фото: флагман Mi Mix 4 (mi.com)

Также впервые за три года Xiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Цены на младшую модель стартуют от 308 долларов, на старшую - от 358 долларов. Между собой они отличаются процессором, емкостью батареи, камерами и динамиками.

Кроме того, на презентации показали робопса - CyberDog. Робот оснащен двигателями производства Xiaomi, благодаря которым он может двигаться со скоростью до 3,2 м/с и даже делать сальто назад. CyberDog выпустят в ограниченном тираже, стоимость составит 1 542 доллара.

Apple ищет партнера для выпуска электромобиля

Американская Apple решила серьезно заняться разработкой собственного электрокара. На сегодня компания подыскивает производителей авто, которые помогут с выпуском Apple Car.

Предполагается, что электрокар может быть построен в партнерстве с южнокорейской Hyundai. Как утверждают аналитики, первые модели Apple Car выйдут с конвейера уже в 2024 году.

Tesla перенесла сроки выпуска Cybertruck

Компания Tesla миллиардера Илона Маска перенесла начало производства электрокара Cybertruck на 2022 год. Это при том, что по состоянию на март этого года было собрано более 1 млн предзаказов.

Точной даты выпуска первого пикапа пока нет.

Новое поколение раскладных смартфонов Samsung

Южнокорейская компания Samsung тоже отметилась масштабной презентацией. Производитель показал беспроводные наушники Galaxy Buds 2, умные часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic, но самой громкой новинкой стали раскладные смартфоны Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Новые флагманы серии Galaxy Z будут поддерживать влагозащитный стандарт IPX8, а специальное стекло, которое защищает дисплей, стало на 80% эффективнее.

Особенностью модели Fold 3 стала ЕсоІ-технология, которая повышает яркость смартфона на 29% при меньшем потреблении энергии, а камеры Flip 3 позволяют делать селфи без помощи рук.