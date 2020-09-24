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В больнице умер военный, которого в июне ранил снайпер

Автор: Дмитрий Левицкий

Ночью 24 сентября в больнице скончался украинский военнослужащий Константин Оверко. Морпеха 20 июня ранил вражеский снайпер в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает 503-й отдельный батальон морской пехоты в Facebook.

Военный три месяца боролся за жизнь и перенес более 30 сложных операций. Сегодня ночью он умер.

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Напомним, 20 июня российско-оккупационные силы ранили трех украинских военнослужащих на Донбассе. Двое из них получили осколочные травмы, а третьего ранили из стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что в августе умер командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии. У него была онкологическая болезнь.

Кроме того, в мае на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады.

Добавим, вчера на Донбассе на мине подорвались двое военных.

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