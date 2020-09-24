У лікарні помер військовий, якого у червні поранив снайпер

Вночі 24 вересня у лікарні помер український військовослужбовець Костянтин Оверко. Морпіха 20 червня поранив ворожий снайпер в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє 503-й окремий батальйон морської піхоти у Facebook.
Військовий три місяці боровся за життя та переніс понад 30 складних операцій. Сьогодні вночі він помер.
Нагадаємо, 20 червня російсько-окупаційні сили поранили трьох українських військовослужбовців на Донбасі. Двоє з них отримали осколкові травми, а третього поранили зі стрілецької зброї.
Також РБК-Україна писало, що у серпні помер командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Української добровольчої армії. У нього була онкологічна хвороба.
Крім того, у травні на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади.
Додамо, вчора на Донбасі на міні підірвалися двоє військових.