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Ситуация на Донбассе обострилась: ранили двух украинских военных

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 18:31
Ситуация на Донбассе обострилась: ранили двух украинских военных
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты уже 20 раз нарушили режим прекращения огня

В субботу, 20 июня, в результате вражеских обстрелов на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Оккупанты активно применяли запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

С начала суток пророссийские боевики 20 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попадали позиции украинских военных в районе Орехово, Хутора Вольного, Новоалександровки, Новозвановки, Троицкого, Шумов, Попасной, Золотого-4, Луганского, Зализного, Новотошковского, Авдеевки и Павлополя.

Вблизи Зализного из стрелкового оружия ранили украинского военнослужащего. Пострадавшему оказали первую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Это уже второй случай ранения за сутки.

Военнослужащие Объединенных сил на агрессию противника отвечали ответным огнем. Сейчас потери российско-оккупационных сил уточняются.

Напомним, сегодня утром в результате обстрела вблизи Орехового был ранен один украинский военный.

Кроме того, вчера на мине подорвались двое военнослужащих, выполняющих боевое задание возле Новотошковского.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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