ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе умер командир танковой бригады

Новости » Происшествия     28.05.2020 - 14:49
На Донбассе умер командир танковой бригады
Фото: Юрий Межаков (facebook com 1ogtb)

Умер командир 1-й отдельной танковой бригады

Сегодня, 28 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады. Ушел из жизни подполковник Юрий Межаков.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

По данным штаба, подполковник Межаков умер сегодня от остановки сердца.

Как отметили в командовании, умерший командир танковой бригады был настоящим офицером и профессионалом своего дела.

На Донбассе умер командир танковой бригады

Напомним, ранее сообщалось, что 26 мая на Донбассе в результате попадания вражеской пули в голову погиб 24-летний младший сержант 28-й отдельной механизированной бригады.

Также РБК-Украина писало, что 21 мая в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный и еще семеро воинов получили ранения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассвоенныепреступленияООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь