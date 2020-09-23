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На Донбассе подорвались на мине двое военных

Донбасс, Среда 23 сентября 2020 15:06
На Донбассе подорвались на мине двое военных
Фото: минное поле (Прес-центр АТО Facebook)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе в районе населенного пункта Пески подорвались на мине двое украинских военных. Бойцы получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Военным предоставили домедицинскую помощь, а после их оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военных оценивается как средней степени тяжести.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, за минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела со стороны боевиков.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 22 сентября зафиксировала одно нарушение перемирия на Донбассе. Взрыв неопределенного происхождения был зафиксирован в Донецкой области на подконтрольной правительству территории.

Добавим, что посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе, однако для этого необходимы такие же шаги со стороны РФ.

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