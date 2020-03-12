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В больнице Днепра рассказали о состоянии раненых под Песками военных

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 15:35
В больнице Днепра рассказали о состоянии раненых под Песками военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Шестеро украинских военных в тяжелом состоянии

Главный врач больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии украинских военнослужащих, раненых в результате обстрела вблизи Песков, который произошел 10 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Рыженко, шестеро украинских военнослужащих, которых в больницу доставили санавиацией, находятся в тяжелом состоянии. Все они получили тяжелые минно-взрывных ранения.

Главный врач отметил, что состояние 3 военных оценивается как крайне тяжелое, а двое из них находятся в коме и поддерживается аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, все раненые военные требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 марта боевики из ПТРК обстреляли украинский военный автомобиль, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса. В результате обстрела 2 украинский военных погибли и 7 получили ранения.

Позже советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа сообщила, что в больницы Днепра из зоны проведения ООС на Донбассе вертолетами доставили четырех украинских военнослужащих, которых ранили вблизи Песков.

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