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Боевики обстреливали украинских военных из-за домов населения Донбасса, - штаб

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 23:32
Боевики обстреливали украинских военных из-за домов населения Донбасса, - штаб
Иллюстративное фото (youtube.com/Ruptly TV)

Такое поведение боевиков является нарушением международного гуманитарного права

Вооруженные формирования Российской Федерации во время нынешнего обострения на линии соприкосновения вели обстрелы из-за домов мирного гражданского населения Донбасса. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В частности, в штабе операции с помощью геоинформационной системы провели реконструкцию обстрела, который произошел во вторник, 10 марта, когда противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.

"Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право - вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей", - отметили в ООС.

В штабе добавили, что "такие действия оккупантов значительно усложняли задачи подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам" боевиков.

"Противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", - заявили в штабе ООС.

Напомним, 10 марта в результате обстрела населенного пункта Пески в Донбассе погибли двое украинских военных. По данным штаба ООС, боевики применили на этом участке противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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