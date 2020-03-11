В Днепр доставили военных, раненых вчера на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военные находятся в тяжелом состоянии

В больницы Днепра вчера из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе вертолетами доставили четырех раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы Facebook.

По словам Губы, вчера в Днепр прибыли два военных вертолета с четырьмя тяжелоранеными военными. Трех раненых бойцов доставили в военный госпиталь.

"В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверо раненых защитников в тяжелом состоянии", - написала она.

Отмечается, что еще двое украинских военных с ранением глаз в стабильном состоянии доставили в больницы каретами скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 марта боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил. В результате вражеских обстрелов погибли 3 украинских военнослужащих, еще 8 получили ранения. Вблизи Песков оккупанты из ПТРК обстреляли грузовик одного из украинских подразделений.

Также РБК-Украина писало, что, по данным штаба ООС, 10 марта боевики обстреляли украинский военный автомобиль, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса.