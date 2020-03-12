У лікарні Дніпра розповіли про стан поранених під Пісками військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Шестеро українських військових у тяжкому стані

Головний лікар лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан українських військовослужбовців, поранених в наслідок обстрілу поблизу Пісків, який стався 10 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Риженка, шестеро українських військовослужбовців, яких до лікарні доставили санавіацією, перебувають у тяжкому стані. Всі вони зазнали тяжких мінно-вибухових поранень.

Головний лікар зазначив, що стан 3 військових оцінюється як вкрай тяжкий, а двоє з них перебувають у комі та підтримуються апаратами штучної вентиляції легенів.

Крім того, всі поранені військові потребують подальшого лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 березня бойовики з ПТРК обстріляли український військовий автомобіль, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу. В результаті обстрілу 2 український військових загинули та 7 отримали поранення.

Пізніше радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа повідомила, що до лікарень Дніпра з зони проведення ООС на Донбасі вертольотами було доправлено чотирьох українських військовослужбовців, яких поранили поблизу Пісків.