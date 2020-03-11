Боевики на Донбассе открывали огонь возле участка разведения, есть потери в ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Два военных ООС погибли, другой скончался в больнице, еще семь ранены и два травмированы

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В составе операции Объединенных сил есть потери, также ликвидированы несколько боевиков, передает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Три обстрела зафиксированы рядом с населенным пунктом Пески, по одному неподалеку Новоселовки Второй, Авдеевки, Васильевки, Павлополя, Широкиного, два вблизи Орехового, один неподалеку населенного пункта Хутор Вольный, Новоалександровки, рядом с Луганским, неподалеку Мироновского, Новолуганского, Зализного, Новгородского.

"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ. Также противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали", - уточнили в штабе.

Также добавили, что боевики 10 марта обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль вблизи населенного пункта Пески.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму", - сообщили в ООС.

От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, в штабе ООС установили, что 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военную автомобиля, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса.