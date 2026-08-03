У Болгарії спалахнула суперечка через польські МіГ-29, на які розраховує Україна

Із заявою з цього приводу виступив депутат від коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев. На його переконання, Болгарія повинна купувати сучасні літаки стандартів НАТО, а не МіГ-29.

"У той час, коли Болгарія має переозброюватися західною технікою, стало відомо, що ми просимо продати нам польські МіГ-29", - обурився він.

За словами політика, країна не повинна перетворюватися на "кладовище радянської авіації". На цьому тлі Мірчев нагадав, що країни-члени НАТО вже відмовляються від МіГ-29.

До критики міністра оборони також долучилася молодіжна організація "Так, Болгарія". На знак протесту її представники припаркували біля будівлі Міністерства оборони старий "Москвич".

Представники організації пояснили свою акцію доволі просто: мовляв, усі в країні переконалися, що Стоянов є палким прихильником ностальгії за соціалістичним минулим, тож у його гаражі має стояти "Москвич".

Представник "Так, Болгарія" Тодор Петров заявив, що Стоянов ухвалює необґрунтовані рішення. Він також додав, що Болгарія не повинна перетворюватися на "звалище" старої російської військової техніки.

Нагадаємо, Україна вже давно намагається домовитися з Польщею про надання винищувачів МіГ-29 для ЗСУ. Однак нещодавно стало відомо, що влада Болгарії також зацікавлена в цих літаках.