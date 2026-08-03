RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Болгарии разразился спор из-за польских МиГ-29, на которые рассчитывает Украина

09:48 03.08.2026 Пн
2 мин
Под шквал критики попал министр обороны
aimg Юлия Капитонова
Фото: В Болгарии еще не решили, действительно ли им нужны польские МиГ-29 (Getty Images)

Парламентская оппозиция Болгарии возмущена намерением министра обороны Димитара Стоянова приобрести у Польши истребители МиГ-29 и запчасти к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.

С заявлением по этому поводу выступил депутат от коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев. По его убеждению, Болгария должна покупать современные самолеты стандартов НАТО, а не МиГ-29.

"В то время когда Болгария должна перевооружаться западной техникой, стало известно, что мы просим продать нам польские МиГ-29", - возмутился он.

По словам политика, страна не должна превращаться в "кладбище советской авиации". На этом фоне Мирчев напомнил, что страны-члены НАТО уже отказываются от МиГ-29.

К критике министра обороны также присоединилась молодежная организация "Да, Болгария". В знак протеста ее представители припарковали у здания Министерства обороны старый "Москвич".

Представители организации объяснили свою акцию довольно просто: мол, все в стране убедились, что Стоянов является ярым поклонником ностальгии по социалистическому прошлому, поэтому в его гараже должен стоять "Москвич".

Представитель "Да, Болгария" Тодор Петров заявил, что Стоянов принимает необоснованные решения. Он также добавил, что Болгария не должна превращаться в "свалку" старой российской военной техники.

Напомним, Украина уже давно пытается договориться с Польшей о предоставлении истребителей МиГ-29 для ВСУ. Однако недавно стало известно, что власти Болгарии также заинтересованы в этих самолетах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаБолгарияВойна России против УкраиныМиг-29