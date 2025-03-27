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Болгарія запропонувала прийняти центр для моніторингу безпеки в Чорному морі

Четвер 27 березня 2025 19:53
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Болгарія запропонувала прийняти центр для моніторингу безпеки в Чорному морі Фото: прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков (plovdivnews bg)
Автор: Ірина Гайдук

Влада Болгарії пропонує прийняти центр морської координації для моніторингу Чорного моря, який має гарантувати безпечне судноплавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, Болгарія виступила з ініціативою створити багатонаціональний центр для координації морської безпеки в західній частині Чорного моря, щоб підтримати Україну в рамках майбутньої системи безпеки.

Пропозицію озвучив прем'єр-міністр країни Росен Желязков на саміті в Парижі.

Зазначається, що болгарська пропозиція включає механізм для "постійного морського моніторингу та раннього попередження про потенційні загрози". Також пропонується проводити моніторинг критичної підводної інфраструктури в Чорному морі.

Желязков у Парижі зазначив, що нова структура могла б розвиватися на основі групи з розмінування Чорного моря, створеної разом з Туреччиною та Румунією.

Перемир'я на морі

Нагадаємо, що 23-24 березня в Ер-Ріяді США провели кілька переговорів окремо з представниками України та Росії. Основною темою яких було припинення вогню.

США повідомили про досягнення угод з обома сторонами, спрямованих на забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі,.

Україна підтвердила, що на зустрічах у Саудівській Аравії порушувалися питання безпеки судноплавства та захисту портової інфраструктури.

Водночас Москва після переговорів оприлюднила власну заяву, в якій наголосила, що положення щодо безпеки в Чорному морі та відновлення експорту російської сільгосппродукції набудуть чинності лише після зняття санкцій із російських виробників і експортерів продовольства.

Тим часом в МЗС України пояснили, кого стосується перемир'я на морі. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, угода про перемир'я між Росією та Україною в Чорному морі стосується цивільного судноплавства та портів. Однак вона не поширюється на російські військові кораблі.

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