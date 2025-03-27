Болгария предложила принять центр для мониторинга безопасности в Черном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным издания, Болгария выступила с инициативой создать многонациональный центр для координации морской безопасности в западной части Черного моря, чтобы поддержать Украину в рамках будущей системы безопасности.

Предложение озвучил премьер-министр страны Росен Желязков на саммите в Париже.

Отмечается, что болгарское предложение включает механизм для "постоянного морского мониторинга и раннего предупреждения о потенциальных угрозах". Также предлагается проводить мониторинг критической подводной инфраструктуры в Черном море.

Желязков в Париже отметил, что новая структура могла бы развиваться на основе группы по разминированию Черного моря, созданной вместе с Турцией и Румынией.

Перемирие на море

Напомним, что 23-24 марта в Эр-Рияде США провели несколько переговоров отдельно с представителями Украины и России. Основной темой которых было прекращение огня.

США сообщили о достижении соглашений с обеими сторонами, направленных на обеспечение безопасности судоходства в Черном море,.

Украина подтвердила, что на встречах в Саудовской Аравии поднимались вопросы безопасности судоходства и защиты портовой инфраструктуры.

Вместе с тем Москва после переговоров обнародовала собственное заявление, в котором подчеркнула, что положения о безопасности в Черном море и возобновлении экспорта российской сельхозпродукции вступят в силу только после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.