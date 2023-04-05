Болгарія визначила російську агресію як безпосередню загрозу глобальному миру
Болгарія визначила російську військову агресію безпосередньою загрозою глобальному миру. До того ж, у країні заявили, що армія РФ вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Міноборони Болгарії оприлюднило звіт про стан оборони та збройних сил країни за 2022 рік. У ньому також йдеться про агресію РФ проти України, кіберзагрози та ризики у Чорноморському регіоні.
"Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціально-економічного життя. Російські збройні сили здійснювали систематичні військові злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не лише на Україну та регіон, а й у глобальному аспекті", - сказано в доповіді.
Згідно з документом, війна призвела до розширення російських гібридних диверсій проти країн НАТО та ЄС.
У Болгарії зазначають, що ці дії спрямовані насамперед на:
- створення внутрішньополітичної дестабілізації та суспільного протистояння;
- перешкоджання рішенням щодо посилення потенціалу стримування та оборони Альянсу;
- зменшення солідарності та підтримки України та надання своєчасної та ефективної військової допомоги;
- продовження залежності від поставок російських енергоносіїв.
У Міноборони також додають, що Болгарія зазнала системного російського гібридного впливу, в тому числі через одностороннє припинення поставок газу, щоб вплинути на прийняття суверенних національних стратегічних рішень.
У звіті додають, що деструктивну роль зіграли непрямі спроби Росії створити другу зону нестабільності, скориставшись існуючими проблемами і протиріччями на Балканах.
Міноборони Болгарії також зазначає, що зберігається потенціал для дестабілізації Боснії та Герцеговини внаслідок сепаратистських ініціатив лідерів боснійських сербів, які підтримуються Кремлем. Сильний російський вплив також зберігається у Сербії.
До того ж, у звіті наголошують, що Болгарія солідарна з Україною та підтримує її законні зусилля та дії щодо протидії російській військовій агресії, в тому числі шляхом надання військової допомоги.
Основні висновки доповіді, присвяченої болгарській армії, пов’язані з необхідністю посилення вимог до обороноздатності армії через принципово змінене середовище безпеки. Робиться висновок, що країна повинна бути відповідальним і ефективним союзником НАТО.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Болгарія може продати Україні велику кількість боєприпасів через посередників.
До того ж, Болгарія працює над запуском виробництва боєприпасів зразка НАТО на своїх підприємствах.
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