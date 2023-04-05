Болгарія визначила російську агресію як безпосередню загрозу глобальному миру

Болгарія визначила російську військову агресію безпосередньою загрозою глобальному миру. До того ж, у країні заявили, що армія РФ вчиняє систематичні воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Міноборони Болгарії оприлюднило звіт про стан оборони та збройних сил країни за 2022 рік. У ньому також йдеться про агресію РФ проти України, кіберзагрози та ризики у Чорноморському регіоні.

"Невиправдана війна в Україні, розпочата з повним порушенням міжнародного права, завдала шкоди в особливо великих розмірах усім сферам соціально-економічного життя. Російські збройні сили здійснювали систематичні військові злочини. Цей повномасштабний збройний конфлікт має значний вплив не лише на Україну та регіон, а й у глобальному аспекті", - сказано в доповіді.

Згідно з документом, війна призвела до розширення російських гібридних диверсій проти країн НАТО та ЄС.

У Болгарії зазначають, що ці дії спрямовані насамперед на:

створення внутрішньополітичної дестабілізації та суспільного протистояння;

перешкоджання рішенням щодо посилення потенціалу стримування та оборони Альянсу;

зменшення солідарності та підтримки України та надання своєчасної та ефективної військової допомоги;

продовження залежності від поставок російських енергоносіїв.

У Міноборони також додають, що Болгарія зазнала системного російського гібридного впливу, в тому числі через одностороннє припинення поставок газу, щоб вплинути на прийняття суверенних національних стратегічних рішень.

У звіті додають, що деструктивну роль зіграли непрямі спроби Росії створити другу зону нестабільності, скориставшись існуючими проблемами і протиріччями на Балканах.

Міноборони Болгарії також зазначає, що зберігається потенціал для дестабілізації Боснії та Герцеговини внаслідок сепаратистських ініціатив лідерів боснійських сербів, які підтримуються Кремлем. Сильний російський вплив також зберігається у Сербії.

До того ж, у звіті наголошують, що Болгарія солідарна з Україною та підтримує її законні зусилля та дії щодо протидії російській військовій агресії, в тому числі шляхом надання військової допомоги.

Основні висновки доповіді, присвяченої болгарській армії, пов’язані з необхідністю посилення вимог до обороноздатності армії через принципово змінене середовище безпеки. Робиться висновок, що країна повинна бути відповідальним і ефективним союзником НАТО.