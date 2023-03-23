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Болгарія хоче розширити виробництво снарядів, аби поповнити запаси інших країн

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Болгарія, Четвер 23 березня 2023 16:10
Болгарія хоче розширити виробництво снарядів, аби поповнити запаси інших країн Фото: президент Болгарії Румен Радев (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Болгарія не бере участі в угоді щодо постачання снарядів в Україну, але працює над запуском виробництва на своїх підприємствах боєприпасів зразка НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Болгарії Румена Радева, яку приводить bTV Новините.

"Болгарія працює з Єврокомісією, щоб у нашу оборонну промисловість було зроблено серйозні інвестиції, щоб можливості наших підприємств із випуску різних озброєнь були розширені", - заявив президент.

За його словами, Болгарія хоче впровадити технології виробництва 155 мм снарядів за стандартами НАТО.

"Тільки 17 країн, плюс Норвегія, уклали угоду щодо спільних поставок боєприпасів до України, проте Болгарії там немає. Ми готові поставляти снаряди країнам, які захочуть поповнити свої запаси", - додав Радев.

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу обговорять війну Росії проти України з головою ООН Антоніу Гутеррішем на саміті у четвер, 23 березня, а також схвалять план збільшення постачання артилерійських снарядів до Києва.

Раніше повідомлялось, що 20 березня міністри оборони та закордонних справ країн ЄС погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.

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