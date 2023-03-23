Болгарія хоче розширити виробництво снарядів, аби поповнити запаси інших країн

Болгарія не бере участі в угоді щодо постачання снарядів в Україну, але працює над запуском виробництва на своїх підприємствах боєприпасів зразка НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Болгарії Румена Радева, яку приводить bTV Новините.

"Болгарія працює з Єврокомісією, щоб у нашу оборонну промисловість було зроблено серйозні інвестиції, щоб можливості наших підприємств із випуску різних озброєнь були розширені", - заявив президент.

За його словами, Болгарія хоче впровадити технології виробництва 155 мм снарядів за стандартами НАТО.

"Тільки 17 країн, плюс Норвегія, уклали угоду щодо спільних поставок боєприпасів до України, проте Болгарії там немає. Ми готові поставляти снаряди країнам, які захочуть поповнити свої запаси", - додав Радев.