Болгария определила российскую агрессию как непосредственную угрозу глобальному миру
Болгария определила российскую агрессию непосредственной угрозой глобальному миру. К тому же, в стране заявили, что армия РФ совершает систематические военные преступления в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Минобороны Болгарии обнародовало отчет о состоянии обороны и вооруженных сил страны за 2022 год. В нем также говорится об агрессии РФ против Украины, киберугрозах и рисках в Черноморском регионе.
"Неоправданная война в Украине, начатая с полным нарушением международного права, нанесла ущерб в особо крупных размерах всем сферам социально-экономической жизни. Российские вооруженные силы совершали систематические военные преступления. Этот полномасштабный вооруженный конфликт оказывает значительное влияние не только на Украину и регион, но и в глобальном аспекте", - говорится в докладе.
Согласно документу, война привела к расширению российских гибридных диверсий против стран НАТО и ЕС.
В Болгарии отмечают, что эти действия направлены прежде всего на:
- создание внутриполитической дестабилизации и общественного противостояния;
- препятствование решениям по усилению потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза;
- уменьшение солидарности и поддержки Украины и предоставление своевременной и эффективной военной помощи;
- продолжение зависимости от поставок российских энергоносителей.
В Минобороны также добавляют, что Болгария испытала системное российское гибридное влияние, в том числе из-за одностороннего прекращения поставок газа, чтобы повлиять на принятие суверенных национальных стратегических решений.
В докладе добавляют, что деструктивную роль сыграли косвенные попытки России создать вторую зону нестабильности, воспользовавшись существующими проблемами и противоречиями на Балканах.
Минобороны Болгарии также отмечает, что сохраняется потенциал для дестабилизации Боснии и Герцеговины в результате сепаратистских инициатив лидеров боснийских сербов, которых поддерживает Кремль. Сильное российское влияние также сохраняется в Сербии.
К тому же, в отчете отмечают, что Болгария солидарна с Украиной и поддерживает ее законные усилия и действия по противодействию российской военной агрессии, в том числе путем оказания военной помощи.
Основные выводы доклада, посвященного болгарской армии, связаны с необходимостью ужесточения требований к обороноспособности армии через принципиально измененную среду безопасности. Делается вывод, что страна должна быть ответственным и эффективным союзником НАТО.
Напомним, СМИ сообщали, что Болгария может продать Украине большое количество боеприпасов через посредников.
К тому же Болгария работает над запуском производства боеприпасов образца НАТО на своих предприятиях.
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