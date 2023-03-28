Болгарія може продати Україні значну кількість боєприпасів через посередників, - ЗМІ
Болгарія, швидше за все, продасть Україні величезну кількість боєприпасів через посередників, що може суттєво вплинути на перебіг війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Міноборони передасть державному військовому заводу VMZ старі боєприпаси на суму майже 175 млн євро, а натомість отримає нові боєприпаси.
Колишній міністр оборони Бойко Ноєв вважає, що мета полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.
"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів - сотні тисяч. Там величезне зростання цін на боєприпаси та VMZ продаватиме ці боєприпаси через посередників в Україну", - сказав він.
За його словами, такої кількості боєприпасів буде достатньо, аби переламати хід війни на деяких напрямках фронту. Видання повідомляє, що болгарська армія має запаси боєприпасів радянського стандарту, які потрібні українській армії для підтримки величезного арсеналу, включаючи танки, гаубиці, протитанкові гранатомети, радянські реактивні системи залпового вогню, автомати АК-47 та багато іншого.
Нагадаємо, що Болгарія не бере участі в угоді щодо постачання снарядів в Україну, але працює над запуском виробництва на своїх підприємствах боєприпасів зразка НАТО.
Раніше повідомлялось, що 20 березня міністри оборони та закордонних справ країн ЄС погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.
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