Болгарія відправила Україні першу партію бронетранспортерів, - глава Міноборони

Як повідомляється, операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня.

Загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).

Коментуючи затримку в постачанні допомоги, Тагарєв наголосив на логістичній складності, додавши, що прискорення відправки було неможливим.

Міністр також наголосив на важливості постійної підтримки України, підкресливши, що Болгарія "залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці готовності до регіональних викликів".

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів із складів Міністерства внутрішніх справ.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Проте пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.

Нещодавно стало відомо, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки Міноборони звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати.

А 28 лютого Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, в яку увійшли БТРи.

Варто зазначити, що загалом болгарська допомога Україні вже склала 47 мільйонів євро.