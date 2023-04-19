Болгарія тимчасово заборонила імпорт продовольства з України

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари.
Про це повідомив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, пише РБК-Україна з посиланням на BNR.
"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих "коридорів солідарності", значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу", - сказав він.
Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження. Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.
Проте вчора Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту зерна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.