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Болгарія тимчасово заборонила імпорт продовольства з України

Фото: Болгарія тимчасово заборонила імпорт продовольства з України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, проте вона не поширюється на транзитні товари.

Про це повідомив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Гилиб Донєв, пише РБК-Україна з посиланням на BNR.

"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих "коридорів солідарності", значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу", - сказав він.

Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження. Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.

Проте вчора Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту зерна.

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Болгариязерновий коридор