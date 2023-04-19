Болгарія тимчасово заборонила імпорт продовольства з України

"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих "коридорів солідарності", значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливе досягнення надзвичайно серйозних наслідків для болгарського бізнесу", - сказав він.

Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження. Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.

Проте вчора Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту зерна.

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