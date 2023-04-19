Болгария временно запретила импорт продовольствия из Украины

"Основная причина состоит в том, что за последний год, вопреки идее так называемых "коридоров солидарности", значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после введенных аналогичных запретов" со стороны других стран, возможно достижение серьезнейших последствий для болгарского бизнеса", - сказал он.

Польша запретила ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. После этого Венгрия также ввела аналогичные ограничения. Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии и Румынии.

Однако вчера Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна.

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