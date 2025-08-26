Для дронів та снарядів: Rheinmetall збудує два нових заводи поблизу України

Німецький концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонних заводи для виробництва пороху, артилерійських снарядів та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook лідера партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Бойко Борисова.

Зазначається, що переговори уряду Болгарії з Rheinmetall почалися в березні. Тоді було оголошено, що найближчими тижнями угоди про будівництво заводів будуть подані на ратифікацію до болгарського парламенту. Обсяг інвестицій становитиме близько 1 млрд євро.

Новий завод випускатиме 155-міліметрові артилерійські снаряди. За перший рік новостворене підприємство повинно випустити близько 100 тисяч таких снарядів, також обговорюється будівництво підприємства з виробництва дронів.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО.

Нагадаємо, що раніше у Rheinmetall повідомили про будівництво в Україні спільного заводу з виробництва снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У серпні стало відомо, що німецький оборонний концерн планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Спершу передбачалося, що завод вироблятиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік. Очікується, що за 1-2 роки підприємство зможе вийти на обсяг у 300 тисяч боєприпасів щорічно.