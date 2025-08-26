ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Для дронів та снарядів: Rheinmetall збудує два нових заводи поблизу України

Вівторок 26 серпня 2025 08:53
UA EN RU
Для дронів та снарядів: Rheinmetall збудує два нових заводи поблизу України Фото: Rheinmetall збудує два нових заводи поблизу України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німецький концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонних заводи для виробництва пороху, артилерійських снарядів та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook лідера партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Бойко Борисова.

Новий завод випускатиме 155-міліметрові артилерійські снаряди. За перший рік новостворене підприємство повинно випустити близько 100 тисяч таких снарядів, також обговорюється будівництво підприємства з виробництва дронів.

Зазначається, що переговори уряду Болгарії з Rheinmetall почалися в березні. Тоді було оголошено, що найближчими тижнями угоди про будівництво заводів будуть подані на ратифікацію до болгарського парламенту. Обсяг інвестицій становитиме близько 1 млрд євро.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall - це німецький оборонний концерн, що спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, систем ППО, а також електроніки та дронів. Зокрема, концерн постачає Україні БМП, танки, САУ, боєприпаси і ППО.

Нагадаємо, що раніше у Rheinmetall повідомили про будівництво в Україні спільного заводу з виробництва снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У серпні стало відомо, що німецький оборонний концерн планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Спершу передбачалося, що завод вироблятиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм на рік. Очікується, що за 1-2 роки підприємство зможе вийти на обсяг у 300 тисяч боєприпасів щорічно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія Rheinmetall
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили