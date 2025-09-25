Боєприпасів стане більше. Rheinmetall збудує у Латвії завод із виробництва снарядів
Німецький оборонний концерн Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських снарядів. Старт будівництва заплановано на весну 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.
"Компанія Rheinmetall продовжує розширювати свої потужності з виробництва боєприпасів і зараз планує побудувати в Латвії сучасне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм", - розповіли у пресслужбі Rheinmetall.
Меморандум про взаєморозуміння із представниками Rheinmetall вже було підписано прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Завод буде експлуатуватися на 51% Rheinmetall і на 49% Латвійською державною оборонною корпорацією.
Згідно із проєктом, старт будівництва запланований на весну 2026 року, а вже за рік має розпочатися виробництво боєприпасів. Вироблені снаряди постачатимуть збройним силам Латвії, а також країнам-партнерам.
Раніше ми розповідали, що німецький оборонний концерн Rheinmetall збудує новий завод із виробництва снарядів в Україні. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, на початку вересня для його будівництва було виділено землю у безпечному регіоні країни.
Нагадаємо, Rheinmetall AG відкрив найбільший у ЄС завод із виробництва боєприпасів в Унтерлюссі біля Ганновера. Після його виходу на повну потужність у 2027 році, щорічно з конвеєра випускатимуть до 350 тисяч артилерійських снарядів.
Крім того, концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонних заводи. Вони вироблятимуть порох, артилерійські снаряди і безпілотники.
Передбачається, що за перший рік буде випущено близько 100 тисяч артилерійських снарядів.