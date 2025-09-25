ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Боєприпасів стане більше. Rheinmetall збудує у Латвії завод із виробництва снарядів

Німеччина, Четвер 25 вересня 2025 20:28
UA EN RU
Боєприпасів стане більше. Rheinmetall збудує у Латвії завод із виробництва снарядів Фото: завод у Латвії випускатиме артилерійські снаряди калібру 155 мм (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Німецький оборонний концерн Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських снарядів. Старт будівництва заплановано на весну 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.

"Компанія Rheinmetall продовжує розширювати свої потужності з виробництва боєприпасів і зараз планує побудувати в Латвії сучасне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм", - розповіли у пресслужбі Rheinmetall.

Меморандум про взаєморозуміння із представниками Rheinmetall вже було підписано прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Завод буде експлуатуватися на 51% Rheinmetall і на 49% Латвійською державною оборонною корпорацією.

Згідно із проєктом, старт будівництва запланований на весну 2026 року, а вже за рік має розпочатися виробництво боєприпасів. Вироблені снаряди постачатимуть збройним силам Латвії, а також країнам-партнерам.

Раніше ми розповідали, що німецький оборонний концерн Rheinmetall збудує новий завод із виробництва снарядів в Україні. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, на початку вересня для його будівництва було виділено землю у безпечному регіоні країни.

Нагадаємо, Rheinmetall AG відкрив найбільший у ЄС завод із виробництва боєприпасів в Унтерлюссі біля Ганновера. Після його виходу на повну потужність у 2027 році, щорічно з конвеєра випускатимуть до 350 тисяч артилерійських снарядів.

Крім того, концерн Rheinmetall збудує в Болгарії два оборонних заводи. Вони вироблятимуть порох, артилерійські снаряди і безпілотники.

Передбачається, що за перший рік буде випущено близько 100 тисяч артилерійських снарядів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Rheinmetall
Новини
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"