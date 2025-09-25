Боєприпасів стане більше. Rheinmetall збудує у Латвії завод із виробництва снарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських снарядів. Старт будівництва заплановано на весну 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.

"Компанія Rheinmetall продовжує розширювати свої потужності з виробництва боєприпасів і зараз планує побудувати в Латвії сучасне підприємство з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм", - розповіли у пресслужбі Rheinmetall.

Меморандум про взаєморозуміння із представниками Rheinmetall вже було підписано прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Завод буде експлуатуватися на 51% Rheinmetall і на 49% Латвійською державною оборонною корпорацією.

Згідно із проєктом, старт будівництва запланований на весну 2026 року, а вже за рік має розпочатися виробництво боєприпасів. Вироблені снаряди постачатимуть збройним силам Латвії, а також країнам-партнерам.