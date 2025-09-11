Rheinmetall побудує в Україні новий завод із виробництва снарядів, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Як розповів Шмигаль, у Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) відбулася зустріч з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

"Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО", - зазначив міністр.

За його словами, з моменту останньої розмови з керівництвом компанії були фіналізовані процедури щодо запуску нового спільного виробництва.

"9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони", - повідомив Шмигаль.

Під час зустрічі обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.

"З паном Паппергером обговорили також розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами противника. Щиро дякую Rheinmetall за надану підтримку та розвиток спільних масштабних проєктів", - додав глава Міноборони.