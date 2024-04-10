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Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні: на що підуть кошти

Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Національні збори Болгарії схвалили фінансову допомогу Україні в розмірі 60 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR.

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складу Міністерства внутрішніх справ.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Однак пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.

А 28 лютого Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, до якої увійшли БТРи.

Вже в березні Болгарія відправила Україні перші 30 вагонів із бронетранспортерами.

Варто зазначити, що болгарська допомога Україні вже становила 47 мільйонів євро.

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