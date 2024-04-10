Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства

Помощь Болгарии Украине

Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.

Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.

А 28 февраля Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы.

Уже в марте Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами.

Стоит отметить, что болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.