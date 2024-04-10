Болгария одобрила финансовую помощь Украине: на что пойдут средства

Национальное собрание Болгарии одобрило финансовую помощь Украине в размере 60 тысяч евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - межправительственная экономическая организация, в которую входят 35 стран-членов, основанная в 1961 году для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли.
Болгария с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разнообразную помощь. Так, ранее парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.
В июле прошлого года стало известно, что Болгария может предоставить Украину около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.
В декабре президент Болгарии Румен Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетехники.
Однако позже Национальное собрание Болгарии (парламент) преодолело вето президента Румена Радева по поставке Украине бронетранспортеров.
А 28 февраля Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы.
Уже в марте Болгария отправила Украине первые 30 вагонов с бронетранспортерами.
Стоит отметить, что болгарская помощь Украине уже составила 47 миллионов евро.
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