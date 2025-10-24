Болгарія може попрощатися з "Лукойлом" через санкції США

Болгарський міністр енергетики Жечо Станков заявив, що країна готує заходи для забезпечення поставок нафти та нафтопродуктів після введення санкцій проти "Лукойла". Російська компанія управляє найбільшим нафтопереробним заводом країни.

"Це надзвичайно важлива ситуація, в якій ми, разом із зацікавленими сторонами, включаючи наших європейських партнерів, матимемо можливість розробити спільний європейський план дій щодо ситуації, що склалася", - зазначив він.

Наразі болгарський уряд підтримує контакти з американськими установами, щоб забезпечити можливість продовження роботи заводу. Станков додав, що план країни передбачатиме моніторинг запасів палива.

"Громадяни Болгарії повинні бути спокійними, паливо забезпечено. До кінця року його кількість гарантована", - підкреслив він.

Міністр юстиції Болгарії повідомив, що країна вжила додаткових заходів для забезпечення потужностей, робочої сили та інших заходів безпеки на НПЗ.